Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 18 anos é assassinada a facadas pelo companheiro em Altamira

O suspeito também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado sob escolta policia

O Liberal

Deyvylla Taissa Lima, de 18 anos, foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (15), em Altamira, no sudoeste do Pará. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Leandro Feitosa Cavalcante, de 20 anos, que está sob custódia da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 11h30, em uma residência no Loteamento Bela Vista. O casal teria iniciado uma discussão, por motivo ainda não revelado, que evoluiu para briga corporal, momento em que Leandro teria atingido Deyvylla com dois golpes de faca no pescoço.

VEJA MAIS

image Foragido por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará
A ação integrada entre a Polícia Civil e Militar ocorreu na terça-feira (9), no município de Afuá

image Policial militar tenta matar ex-namorada a tiros e fere outra mulher durante festa em Manaus
Cena foi registrada por testemunha e mostra homem disparando um tiro contra a mulher. Polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio.

O suspeito também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Altamira, onde recebeu atendimento médico sob escolta policial. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou pelos exames cadavéricos.

Natural de Pacajá, Deyvylla já havia morado em Anapu e atualmente residia em Brasil Novo. A polícia não detalhou o que a jovem fazia em Altamira e há quanto tempo estava na cidade. Também não há maiores informações sobre o relacionamento da vítima com o suspeito.

Por nota, a Polícia Civil informou que “as circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Altamira”. “O suspeito foi apresentado na unidade para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração”, diz o comunicado da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem morta a facadas em altamira

altamira no sudoeste do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem de 18 anos é assassinada a facadas pelo companheiro em Altamira

O suspeito também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado sob escolta policia

15.09.25 19h11

POLÍCIA

PM prende homem que conduzia motocicleta roubada em Igarapé-Açu

O suspeito foi abordado pelos agentes enquanto trafegava pela PA-127, na altura do quilômetro 3

15.09.25 18h07

POLÍCIA

PC prende seis suspeitos de integrarem facção criminosa no Marajó

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos foi capturado durante um evento na cidade de Oeiras do Pará

15.09.25 17h20

POLÍCIA

PM interrompe festa clandestina com adolescentes e drogas no Marajó

No local, os agentes encontraram nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha

15.09.25 16h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

ACIDENTE

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

15.09.25 8h44

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

POLÍCIA

Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém

De acordo com o juiz Claudio Hernandes Silva Lima, o réu desferiu pauladas na cabeça da vítima e, ao cair no chão, continuou agredindo o pescador

15.09.25 14h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda