Jovem de 18 anos é assassinada a facadas pelo companheiro em Altamira

Deyvylla Taissa Lima, de 18 anos, foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (15), em Altamira, no sudoeste do Pará. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Leandro Feitosa Cavalcante, de 20 anos, que está sob custódia da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 11h30, em uma residência no Loteamento Bela Vista. O casal teria iniciado uma discussão, por motivo ainda não revelado, que evoluiu para briga corporal, momento em que Leandro teria atingido Deyvylla com dois golpes de faca no pescoço.

O suspeito também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Altamira, onde recebeu atendimento médico sob escolta policial. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou pelos exames cadavéricos.

Natural de Pacajá, Deyvylla já havia morado em Anapu e atualmente residia em Brasil Novo. A polícia não detalhou o que a jovem fazia em Altamira e há quanto tempo estava na cidade. Também não há maiores informações sobre o relacionamento da vítima com o suspeito.

Por nota, a Polícia Civil informou que “as circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Altamira”. “O suspeito foi apresentado na unidade para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração”, diz o comunicado da instituição.