Jovem com passagem por roubo morre em ação policial no bairro do Jurunas

O jovem João Vitor Corrêa de Souza, 20, morreu na tarde desta terça-feira (13/8) após ser atingido por pelo menos quatro tiros, dentro da casa onde morava com os irmãos, na passagem Dr. Brito, bairro do Jurunas. Familiares da vítima informaram que os autores dos disparos teriam sido policiais militares. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da corporação e aguarda resposta.

Segundo relato dos familiares da vítima, João Vitor estava em casa quando os policiais chegaram, por volta de 15h, e invadiram a residência atrás dele. Um dos irmãos de João, que pediu para não ser identificado, disse que estava no trabalho quando recebeu a notícia.

"Só me disseram que os policiais invadiram a casa, ele estava dormindo. Foram efetuados pelo menos quatro disparos, mas, depois, levaram ele para a Unidade de Pronto-Atendimento do Jurunas", disse o irmão que estava na frente da unidade de saúde no aguardo da remoção do corpo do irmão.

A família de João Vitor disse que ele estava envolvido com a criminalidade. Já foi preso por roubo, mas estava respondendo em liberdade. Os familiares disseram também que ele já tinha sofrido outros atentados. "A gente conversava bastante com ele, mas ele não ouvia. Nossos pais já morreram e ele foi criado com a gente. Já sabíamos que o fim dele seria assim", lamentou o irmão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações do caso e aguarda uma resposta.