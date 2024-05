Jovem com autismo desaparece e família e amigos fazem busca para encontrá-lo na Grande Belem

O adolescente Claumyller Saraiva, 17 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se desaparecido desde a última sexta-feira (17), quando havia saído com a mãe dele de bicicleta e não mais foi visto pela família. Pais, familiares e amigos de Claumyller estão em busca pelo jovem, percorrendo perímetros da Região Metropolitana de Belém (PA) e por meio das redes sociais.

O professor de boxe, Cláudio Moura, pai de Claumyller, informou neste domingo (19) que a família mora na rua Maria Zélia Teixeira/passagem Liberdade na esquina com a passagem Santa Maria, no bairro do Benguí. "Estamos atrás dele. Eu já fui agora de ônibus até Castanhal", declarou Cláudio.

O pai do rapaz conta que Claumyller mostra-se assustado com a informação que obteve nas redes sociais de que Belém iria encher de água, e, então, começou a falar em ir para o sul do país. Enquanto o pai busca pelo paradeiro do adolescente por algumas áreas, a mãe, Helena Pereira Saraiva, o faz por outros perímetros, sempre com apoio de familiares e amigos.

Como relatou Cláudio, na sexta-feira (17), Claumyller disse que queria comprar um óculos e também ir à casa da avó dele. Ele e a mãe saíram de casa, de bicicleta cada um, para a casa da avó do jovem e adquirir um óculos para ele. Ocorre que no retorno para casa Claumyller acabou saindo de perto da mãe e não mais foi visto.

Nas buscas pelo paradeiro do adolescente, familiares dele conseguiram imagens do sistema de segurança de um estabelecimento as quais indicam o jovem seguindo em direção ao bairro do Mangueirão. A família fez uma ocorrência policial na Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA).

São mobilizados na procura por Claumyller frequentadores da igreja evangélica Asssembleia de Deus do Bengui, o grupo da academia de boxe em que atua o professor Cláudio Moura e a comunidade da Usina da Paz do Bengui. Informações sobre o jovem podem ser repassadas à família dele por meio do número 98621-9510.