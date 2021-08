Agente de trânsito agride condutor que questionou fiscalização

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um caso de agressão praticado por um agente de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) contra um homem que o questionou sobre o fato de estar em um carro descaracterizado e aplicando multas, nas proximidades do caramanchão da Praia do Chapéu Virado, na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.

Nas imagens, gravadas pela própria vítima da agressão, dois agentes aparecem em um carro branco, sem a identidade visual da SeMOB, como mostra o vídeo, e cujo vínculo ao órgão municipal aparece somente no uniforme que ambos trajam. Ao perceberem que estão sendo filmados, eles descem do carro e tentam intimidar o condutor, que questiona se, naquele momento, os dois agentes estavam em horário de trabalho.

Um deles diz que sim e questiona o porquê da pergunta. O mesmo agente se mostra alterado e afirma que o cidadão está “perturbando” o trabalho da fiscalização. Enquanto isso, o outro servidor anota em um bloco a multa aplicada. Ele também se irrita por estar sendo filmado e desfere um soco no condutor, com intuito de derrubar o celular que gravava as imagens. Em seguida, os dois agentes entram no veículo descaracterizado e se retiram do local.

A cena de violência foi presenciada por um policial militar, que nada fez. Testemunhas incentivaram a vítima a registrar um boletim de ocorrência e não deixar a situação impune.

Em nota, a SeMOB informou que os servidores que aparecem no vídeo já foram identificados e um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos. A Superintendência pediu, ainda, que denúncias dessa natureza sejam formalizadas pelo site semob@cinbesa.com.br na aba da “Ouvidoria” ou pelo e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br, constando o dia, horário e local da ocorrência, para que o órgão possa apurar e tomar as devidas providências.

A Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas, a primeira para informar se o caso já é objeto de boletim de ocorrência; e a segunda para se posicionar sobre o PM que aparece nas imagens.