Irmãs são mortas a facadas durante briga; suspeita não foi identificada

Duas irmãs identificadas como Rebeca e Julie Gaia foram assassinadas a facadas na madrugada desta sexta-feira (3), no Amazonas (AM). O caso ocorreu no bairro Nova Conquista, em Barreirinha, e ainda não há informações sobre a motivação da briga e dos golpes desferidos contra as vítimas.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, as vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas e iniciado uma discussão com outra mulher de 23 anos. No meio da briga, a suspeita utilizou uma arma branca e desferiu vários golpes contra Rebeca e Julie.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher que ainda não foi identificada também ficou ferida e fugiu em seguida. As irmãs foram encaminhadas ao hospital do município, mas já chegaram sem vida na unidade de saúde.

Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e, até o momento, a corporação ainda não tem informações sobre o paradeiro da suspeita.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com,Rayanne Bulhões)