Dois homens são encontrados mortos próximo ao Terminal Rodoviário de Redenção

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos e encontrados nas proximidades do terminal rodoviário do setor Alto Paraná, em Redenção, no sudeste paraense, na noite da última segunda-feira (09). Os corpos das vítimas apresentavam sinais de diversos ferimentos, como tiros, perfurações com uma arma branca e escoriações de socos e chutes. Informações preliminares que circulam pelas redes sociais apontam que as duas vítimas foram mortas brutalmente por uma pessoa ainda não identificada.

Os corpos foram removidos para perícia mais aprofundada. Por enquanto a Polícia Civil ainda procura por suspeitos de mais um crime violento letal intencional (CVLI). Até o momento, não se tem pistas sobre as possíveis motivações do assassinato.

As duas vítimas possivelmente são pessoas em situação de rua, já que não tinham documentos e não foram reconhecidos por ninguém no local do crime. Pessoas nessa condição costumam ficar na área de entorno do terminal e vivem em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes sujeitos à dependência química.

Em nota, a Polícia Civil informou que as vítimas do duplo homicídio, em Redenção, ainda não foram identificadas e as buscas pelos suspeitos continuam. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno. As informações são do perfil Mil Grau Notícia e do Fato Regional.