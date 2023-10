Queda de avião deixa 12 pessoas mortas no Acre neste domingo (29)

Doze pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte, modelo Caravan, em Rio Branco, no Acre, na manhã deste domingo (29). Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar do estado, a aeronave teria caído por volta das 6h30 da manhã.

Entre as vítimas, estão dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, além de dois tripulantes (piloto e copiloto). As informações foram divulgadas pelo governo do Acre, em nota oficial.

Segundo as autoridades locais, a aeronave tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. O voo era particular, operado pela empresa ART Taxi Aéreo.

Acidente

O acidente ocorreu nas proximidades do Aeroporto de Rio Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave explodiu e caiu em uma área de difícil acesso.

O governo do Acre informou que ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Centro de Operações Aéreas (Ciopaer) se deslocaram até o local para auxiliar no resgate das vítimas.

“O que se sabe até o momento é que as vítimas morreram carbonizadas e as causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes”, consta no comunicado oficial.