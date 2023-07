Irmãos são presos por homicídio em Uruará; vítima teria estuprado o primo dos suspeitos

Dois homens foram presos em flagrante, no último domingo (16), suspeitos de matar Raimundo Rodrigues Gonçalves, conhecido como “Maranhão”, de 51 anos. O crime teria ocorrido na madrugada de domingo, na rodovia Transamazônica, km 224, no Sítio Piçarreira, zona rural do município de Uruará, região do sudoeste paraense. As informações são do portal Gazeta Real e da Polícia Civil.

No ato da prisão, os suspeitos, que são irmãos, alegaram que Raimundo teria cometido um estupro contra um menino de apenas 7 anos, que seria primo dos suspeitos. Os nomes dos suspeitos não serão divulgados para manter a integridade a integridade da criança que teria sido abusada. Diante disso, eles teriam decidido se vingar e atingiram a vítima com cabos de facão e, em seguida, desferiram vários golpes. A mão direita da vítima também foi decepada.

Na delegacia, os suspeitos confessaram o crime, em depoimento. A Polícia Civil esteve no local do crime e fez a remoção do corpo da vítima, que após os procedimentos funerários será levado para a cidade de Sítio Novo, no estado do Maranhão, onde será sepultado. Moradores da região alegaram que Raimundo estaria na região trabalhando com garimpo de minério na linha vermelha.

Ainda não há confirmação se, de fato, a vítima cometeu abuso sexual contra a criança. Os irmãos, suspeitos do crime, foram levados para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil em Uruará e estão à disposição da Justiça.