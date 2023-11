Irmãos são eletrocutados ao tentarem ajudar motorista de caminhão em Tailândia

José Ferreira Nascimento e o irmão, Reginaldo Ferreira Nascimento, foram eletrocutados na vicinal 35, zona rural de Tailândia, nordeste paraense, na segunda-feira (13). Segundo o Portal Tailândia, as vítimas estavam em um caminhão que transportava uma carga de carvão, quando foram atingidos pela descarga de uma rede elétrica.

Testemunhas disseram que o condutor do veículo estaria com um martelo realizando serviços em cima do automóvel, quando levou um choque. Os irmãos teriam ido tentar ajudar o motorista, acabaram recebendo a descarga e sendo eletrocutados.

Os corpos de José e Regional foram removidos do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda o retorno.