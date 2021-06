Irmão de sargento da PM é executado a tiros na frente de casa em Abaetetuba

Ebson da Conceição, de idade desconhecida, foi executado a tiros na frente da casa onde vivia com a família, na noite desta segunda-feira (28), em Abaetetuba, no nordeste paraense. Ele estava dentro de um veículo quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram pelo menos sete disparos contra Ebson. O crime ocorreu no bairro Aviação.

Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Abaetetuba, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morto na unidade hospitalar. Ebson era irmão do sargento Jhonny, da Polícia Militar de Abaetetuba.

As motivações para o crime ainda são um mistério. Os criminosos fugiram logo após cravarem o carro de Ebson de balas. O veículo foi encaminhado para a Superintendencia Regional do Baixo Tocantins, onde deverá ser periciado.

Até a publicação desta matéria, nenhum dos envolvidos havia sido identificado. Entretanto, registros de câmeras de segurança das proximidades devem auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil. O caso está sob responsabilidade do delegado Victor Carneiro, que já deu início às diligências e começou a ouvir, desde a noite do crime, familiares e testemunhas.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.