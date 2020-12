Sargento da PM é executado a tiros na rodovia BR-230, próximo de Itupiranga

O 3º Sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA) Josafá Pinheiro da Silva foi executado a tiros na tarde deste sábado (19), na rodovia federal BR-230, entre o município de Itupiranga e o distrito de Cajazeiras, no sudeste paraense. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de comunicação da PMPA. Ninguém foi preso.

Segundo informações preliminares, o militar estava em um carro, modelo Toyota Etios, de cor branca, na altura do Km 50 da rodovia, quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre os suspeitos e qual veículo estavam utilizando no momento do crime. O corpo do policial foi achado ao lado do veículo em que ele estava, na direção do banco do carona.

Josafá Pinheiro da Silva já havia sido preso, acusado pelo homicídio do conselheiro tutelar Rondinele Salomão Maracaípe e pela tentativa de homicídio contra o colega dele, Jorge Edilson Ferreira da Silva, em 2017, em Itupiranga.

Ele cumpria pena no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém, mas estava aguardando julgamento de recurso em liberdade.

