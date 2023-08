Ipixuna do Pará: caminhão com carga bovina tomba na PA-150 e deixa dois feridos

Um caminhão carregado com carga bovina tombou na tarde da última quarta-feira (22), na rodovia PA-150, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O acidente foi registrado entre a vila Genésio e a vila Campos Belo. Os ocupantes do veículo, Marcone Barroso Leite (motorista) e João Batista Sampaio da Silva (passageiro), tiveram apenas ferimentos e escoriações. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros fez a retirada das vítimas, que ficaram presas nas ferragens do caminhão.

Equipes de saúde da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, do Exército Brasileiro (EB), também atuaram no atendimento inicial aos feridos até a chegada dos Bombeiros. Uma das vítimas recebeu socorro no local e foi transferida por uma ambulância do Exército para o Hospital Municipal de Goianésia. Já a outra foi levada por uma UTI Móvel a um hospital da cidade de Tailândia.

Imagens divulgadas pelo Exército mostram o momento em que militares faziam os primeiros socorros às vítimas, Elas foram colocadas em macas até serem transferidas do local. Também após o acidente, diversas pessoas que passavam pela estrada ajudaram nos atendimentos. Após prestar o apoio, a equipe do EB de saúde retornou ao comboio para continuar a missão de transporte logístico que estava sendo realizada.

Até o momento, não se tem maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas. Também não se tem detalhes sobre qual seria o destino da carga e qual o valor estimado do possível prejuízo por conda do acidente.