Investigados por golpe nas redes sociais, criminosos são alvo de operação em Marabá

Em ação conjunta, as polícias civis do Pará e do Amapá realizaram uma operação nesta quarta-feira, 12, contra um grupo criminoso investigado por aplicar golpes nas redes sociais, que já soma um prejuízo de cerca de meio milhão de reais às vítimas. Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em Marabá.

Intitulada 'Avaritá', a ação policial cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra mulheres suspeitas de cometerem fraude financeira. A atividade contou com o apoio das equipes da Superintendência Regional do Sudeste Paraense, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRciber) e Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da PCAP.

Segundo as investigações, a dupla é suspeita de integrar um grupo criminoso que movimentou cerca de meio milhão de reais de diversas vítimas por meio de golpes na internet. Os criminosos utilizam dados fraudulentos para criar contas bancárias e enganar pessoas nas redes sociais.

Os materiais apreendidos na operação serão analisados detalhadamente para fornecer informações que possam ajudar em futuras investigações sobre o caso.