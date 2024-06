Homem morre no quintal de residência após tentar fugir de tiros, em São João do Araguaia

Um homem identificado como Márcio Francisco, também conhecido pelo apelido 'Chicão da Revemar', morreu após ser baleado e tentar fugir para o quintal de uma residência na rua Gabriel Pimenta, na Vila 1º de Março, em São João do Araguaia, na região sudeste do Pará. O crime aconteceu na noite de terça-feira, 11. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA) no município.

A reportagem do portal Correio de Carajás obteve a informação, pela Polícia Militar do Pará (PMPA), de que passava das 20 horas quando a guarnição plantonista recebeu o comunicado relatando o ocorrido. Os militares seguiram para o local a fim de apurar os fatos. Nas imediações de onde o crime aconteceu, os policiais logo viram um aglomerado de pessoas em frente à residência.

O proprietário do imóvel informou ter ouvido ao menos cinco disparos de arma de fogo e relatou que, quando saiu pela porta da frente para ver do que se tratava, se deparou com a vítima baleada correndo, à procura de escapar com vida dos tiros. Ele seguiu até o quintal da residência para tentar se esconder. No instante seguinte, o morador diz que foi até os fundos da casa, onde avistou a vítima já dando os últimos suspiros com ferimentos de balas no braço, mão e na região peitoral.

Ainda de acordo com a PM ao portal do interior, informações preliminares de moradores próximos ao local do crime diziam que “Chicão da Revemar” era suspeito de estar envolvido em roubos de motocicletas na cidade de Marabá, o que pode estar relacionado ao caso, mas apenas as investigações policiais poderão confirmar. O trabalho policial agora tenta identificar os suspeitos e a motivação do crime.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá se dirigiram ao local para análise da cena de homicídio e remoção do corpo ao Centro de Perícias, onde Márcio Francisco foi submetido ao exame necroscópico.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará (PCPA), que disse, apenas, que apura as circunstâncias do homicídio da vítima. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".