Investigado por latrocínio é preso pela PC em Redenção

Um homem foi preso pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de prisão condenatória pelo crime de latrocínio. A ação ocorreu na segunda-feira (7/10), no município de Redenção, sudeste do Pará. Conforme as informações da PC, o detido ainda seria investigado pelo crime de estupro.

O mandado foi cumprido com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Segundo a PC, a equipe iniciou as investigações sobre a ocorrência do crime de estupro no dia 27 de setembro deste ano e, posteriormente, os agentes localizaram e capturaram o suspeito, a fim de interromper qualquer prática criminosa que pudesse ainda estar sendo realizada. Não há detalhes sobre as circunstâncias, local ou quem seria a vítima do crime de abuso sexual.

Ainda segundo a PC, o homem não possuía documentação e, por esta razão, foi realizada a identificação criminal e a coleta de impressões papiloscópicas. O suspeito foi identificado como autor do crime de estupro, anteriormente investigado, devido aos indícios na ocorrência de estupro. A Polícia Civil continua realizando as investigações para apurar o caso e coibir a criminalidade no Estado.