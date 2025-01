Investigado por estupro no Ceará é preso no Pará após troca de informações entre equipes policiais

Um homem que não teve identidade revelada foi preso nesta quinta-feira (23), na cidade de Bragança, nordeste paraense, pelo crime de estupro ocorrido em Juazeiro do Norte, no Ceará. A prisão foi realizada por uma equipe de policiais civis da Delegacia de Augusto Corrêa, após troca de informações com a polícia cearense, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela justiça daquele estado.

De acordo com informações policiais, o homem é investigado pela prática contida no Artigo 213 do Código Penal Brasileiro (CPB), que prevê como ação criminosa constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Durante as investigações, a equipe policial da PCPA, por meio de informações repassadas pela Delegacia de Juazeiro do Norte da Polícia Civil do Ceará, tomou conhecimento que o suspeito estaria na região do Patal, e após as apurações, os policiais conseguiram localizar o homem próximo de Bragança. O suspeito foi preso, conduzido até a unidade policial e, agora, aguarda audiência.