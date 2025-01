Homem morre com coice de vaca depois de tentar estuprar o animal

Um homem de 45 anos teria tentado estuprar uma vaca da fazenda em que trabalha, mas o animal teria reagido e dado um coice nele, que acabou levando ao óbito do trabalhador. O caso aconteceu na última quarta-feira (8/01) na fazenda que está localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal. As investigações estão por conta da 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia.

Até o momento, a Polícia Civil do DF informou que um colega de trabalho do morto contou que eles dois passaram a noite de terça-feira ingerindo bebidas alcoólicas. Além disso, ele percebeu que o amigo estava um pouco alcoolizado na manhã seguinte, mas que ele se levantou para tirar leite das duas vacas leiteiras da propriedade.

O homem chegou a levar leite para o patrão para que eles pudessem tomar café da manhã e depois retornou para o curral para retirar mais leite dos animais.

A testemunha percebeu que o homem estava demorando muito para voltar da ordenha, então resolveu verificar o que aconteceu. Neste momento, por volta de 6h35, ele encontrou o colega caído e inconsciente ao lado de uma das vacas. Ele conta, ainda, que viu uma camisinha no pênis do homem morto e uma embalagem de preservativo ao lado dele. A conclusão que a testemunha chegou foi que de o homem havia tentado estuprar a vaca e acabou tomando um coice do animal.

O homem estava no chão, desacordado, sem batimentos cardíacos e com os olhos quase fechados. Ele foi atendido pelo Samu, mas não resistiu e foi constada a morte dele.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)