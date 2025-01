Suspeito de invadir casa e estuprar adolescente no bairro de Nazaré é preso em Belém

Um homem suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente de 17 anos, no bairro de Nazaré, em Belém, foi capturado pela Polícia Civil. O investigado foi preso em flagrante na terça-feira (7/01), após uma ação realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) Santa Casa.

O suspeito do crime de estupro qualificado invadiu a casa na segunda-feira (6). De acordo com as investigações, ao entrar no imóvel, o homem encontrou a vítima dormindo e teria aproveitado da situação para cometer o abuso sexual. No decorrer do crime, conforme o relato da vítima, ela conseguiu reagir e iniciou uma luta corporal com o suspeito. Assim, o investigado correu e conseguiu fugir do local. A adolescente acionou imediatamente os policiais civis, que foram ao local para averiguar a ocorrência.

A equipe policial iniciou as buscas e tomou conhecimento de que o suspeito havia sido capturado por tentativa de furto pela Polícia Militar, no Distrito de Icoaraci. Dessa forma, os policiais civis se dirigiram até o local da ocorrência e efetuaram a prisão do homem. O investigado recebeu voz de prisão, foi conduzido para a unidade policial para os procedimentos cabíveis e, atualmente, encontra-se à disposição da Justiça.