Investigado por aplicar golpe da pirâmide financeira é preso em Breu Branco

Um homem suspeito de aplicar golpes envolvendo pirâmide financeira foi preso pela Polícia Civil em Breu Branco, no sudeste do Pará. Os agentes cumpriram um mandado de prisão contra o investigado nesta sexta-feira (22/11) e também deflagraram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal do município. Segundo as apurações da PC, o autuado seria investigado pela mesma modalidade criminosa, de estelionato qualificado, nos estados do Maranhão e Goiás.

As investigações foram conduzidas pelas equipes da Superintendência de Tucuruí, Delegacia de Breu Branco e tiveram suporte do Núcleo de Apoio à Investigação de Tucuruí (NAI). Os agentes constataram que o preso, juntamente com outra pessoa, estavam envolvidos nos golpes financeiros. Na fraude, o suspeito utilizava de sua expertises com informática para criar falsos sites de investimentos, em que oferecia rendimentos de 3% ao dia dos valores investidos.

O golpe

Segundo as investigações da PC, as pessoas, ao investirem, chegavam a receber uma parte do dinheiro do “rendimento” nas primeiras semanas. Entretanto, ao receber esses valores nas primeiras semanas, as vítimas acreditavam que o dinheiro estava dando lucro e começavam a aumentar as quantias ‘investidas’. Dessa maneira, passavam a ter prejuízos, pois não recebiam mais nada.

A PC apurou que o investigado já havia sido preso, em 2014, e, posteriormente, foi condenado no Estado do Maranhão por aplicar golpes na mesma modalidade. Na ocasião, o golpe gerou o prejuízo de mais de R$ 20 milhões, com a plataforma Sudbook. Além disso, no Estado de Goiás, ele também é investigado por ter praticado a mesma conduta, totalizando milhões em golpes.

A operação foi executada pelas equipes da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, Delegacia de Breu Branco, Núcleo de Apoio à Investigação de Tucuruí (NAI), Delegacia de Homicídios de Tucuruí e 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e recebeu o nome de Dólar em referência ao Deus grego Dolo ou Dólos que era um Daemon, que personificava o ardil, a fraude, o engano, a astúcia, as malícias, as artimanhas e as más ações.

O homem está preso e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com a investigações a fim de identificar mais envolvidos nos golpes.