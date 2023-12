Invasão à residência de empresário termina com dois mortos e um preso em Ananindeua

Dois homens, um deles identificado como Fábio José Maués Pontes, 33 anos, morreram na noite desta quarta-feira (20), no bairro do Icuí, em Ananindeua. Um terceiro suspeito, que se trata de Yorhan Cristian da Costa Pantoja, 31 anos, foi preso. De acordo com informações do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), o trio teria invadido a casa de um empresário, para realizar um roubo, e acabou fazendo a família do empreendedor refém.

Ainda não se sabe como eles conseguiram entrar, mas a Polícia Militar foi acionada e esteve no imóvel. Houve troca de tiros. Um suspeito foi atingido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu. Outro criminoso conseguiu fugir, mas logo foi encontrado. Ele trocou tiros com a polícia e também foi alvejado, sendo socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde acabou morrendo.

Yorhan foi encaminhado para a Seccional da Cidade Nova, onde o caso foi registrado. Na unidade policial, foi possível checar que ele já tinha passagem pelo Sistema Penitenciário e estava solto provisoriamente. Ele foi encaminhado novamente para uma unidade da Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça. A polícia não forneceu informações sobre o material apreendido com os suspeitos.