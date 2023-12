Dois suspeitos de fazerem família refém morrem em ação policial, em Augusto Corrêa

Dois homens morreram, nas primeiras horas deste sábado (9), em uma intervenção policial que ocorreu no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, os dois homens e outros três suspeitos teriam feito uma família refém durante um assalto à residência das vítimas. Os cinco suspeitos teriam conseguido fugir em uma caminhonete, mas foram perseguidos pela Polícia Militar.

Conforme as informações das autoridades, um cabo da PM teria sido atingido por dois disparos de arma de fogo durante a troca de tiros. Os agentes solicitaram apoio de viaturas do 33° BPM de Bragança para dar continuidade a ação. A guarnição de Augusto Corrêa foi socorrer o militar, e os suspeitos conseguiram fugir.

Por volta das 6h, a guarnição relatou que teria sido informada que dois homens estariam escondidos em uma casa. A pessoa que fez a denúncia disse que os suspeitos, que estariam sujos e nervosos, seriam os mesmos que participaram do roubo e fugiram. Ao chegar no local indicado na denúncia, a equipe fez o cerco à residência e chamou os ocupantes do local, para verificar se procedia o relato. Quando abriram a porta, segundo a fala dos agentes, os dois homens saíram com a arma em punho e dispararam contra os militares. Na troca de tiros, os dois suspeitos foram atingidos e socorridos ao hospital São Miguel. Eles foram atendidos, mas não resistiram e morreram.

A arma que estava com os suspeitos foi apreendida e apresentada no prédio da Delegacia de Polícia Civil de Augusto Corrêa para procedimentos cabíveis.