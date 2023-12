Suspeito de homicídio contra adolescente de 14 anos morre em ação policial no município de Placas

Jhone Amorim da Silva, mais conhecido como “Russo”, suspeito de assassinar um adolescente de 14 anos, foi morto a tiros durante uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, na zona rural do município de Placas, oeste paraense, na última quarta-feira (6). Outras quatro pessoas foram presas e estão à disposição da Justiça Paraense. Elas deverão responder por homicídio qualificado e associação criminosa.

Segundo informações da polícia local, “Russo” era suspeito de integrar uma facção criminosa que atua na região e também seria o responsável pelo assassinato de um adolescente de 14 anos naquela mesma cidade. O crime ocorreu no último dia 24 de novembro. Conforme a polícia, o jov​em teria sido morto por engano. O alvo do suspeito seria uma outra pessoa, cuja identidade não foi revelada. A polícia não forneceu maiores detalhes acerca do caso.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva, o qual as autoridades policiais tentavam cumprir na quarta-feira. “Russo” foi localizado e, quando notou a presença dos agentes, abriu fogo contra eles. Ainda na versão da polícia, houve revide, e o suspeito acabou sendo alvejado. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde mais próxima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na mesma ação, a polícia conseguiu prender quatro homens que teriam ligação com “Russo”. Eles foram identificados como Carlos Henrique da Cruz Fonseca, Ezequiel Rodrigues de Souza, Mauricio Gomes de Araújo e Erick Graciano da Silva. Todos foram conduzidos à delegacia e autuados, em flagrante, pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que, “durante uma ação para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva, o homem reagiu a abordagem policial e foi baleado, indo a óbito. Duas armas de fogo com munições foram apreendidas. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso”.