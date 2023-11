Suspeito de cometer assaltos no Marajó morre em intervenção policial

Um homem identificado como Oziel Ferreira Lima foi morto em uma intervenção policial na última quarta-feira (22), em Breves, no Marajó, suspeito de cometer diversos roubos no município. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido durante uma operação deflagrada pela Polícia Militar para tentar prender o suspeito. Conforme o portal Notícias Marajó, a PM ainda diz que Oziel seria autor de um homicídio na região.

VEJA MAIS

Segundo o coronel Márcio Abud, responsável pelo 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, uma guarnição da PM se deslocou até o bairro Cidade Nova para verificar uma denúncia sobre um grupo que estaria cometendo vários assaltos a mão armada na cidade. Como o local seria uma área rural e de difícil acesso, os agentes utilizaram motos para chegar ao endereço indicado, que fica às margens do Rio Parauaú. De lá, a equipe seguiu a pé pela mata até chegar ao acampamento dos suspeitos.

Os policiais relataram que os suspeitos teriam tentado fugir assim que perceberam a chegada dos policiais. Os homens teriam entrado em uma embarcação e feito vários disparos de arma de fogo contra os policiais. Na troca de tiros, Oziel teria sido o único atingido. Os outros membros da quadrilha teria conseguido atravessar o rio e, ao chegar a outra margem, fugiram correndo para a área de mata. Como Oziel estava ferido, ele ficou dentro do barco. Os policiais ainda teriam o socorrido e levado para uma unidade hospitalar de Breves, mas o suspeito não resistiu e morreu.