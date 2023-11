Dois homens morrem e um está foragido após confronto com a PM em São Francisco do Pará

Dois homens morreram e um segue foragido após entrarem em confronto com agentes do grupo Tático da Polícia Militar, no município de São Francisco do Pará, nordeste paraense. A troca de tiros foi registrada na manhã desta terça-feira (21), no bairro Cristo Redentor e deixou os moradores locais em alerta. Não há informações se mais suspeitos estariam envolvidos no caso.

Conforme as informações preliminares, tudo teria ocorrido na rua Heidelberg Ribeiro, onde os suspeitos armados estariam escondidos. Quando a guarnição chegou ao local, os suspeitos teriam efetuado vários disparos contra os agentes ao perceber a aproximação. Na troca de tiros, dois suspeitos foram alvejados e socorridos para uma unidade hospitalar do município, onde acabaram morrendo.

Segundo as autoridades, os agentes foram em um segundo endereço localizado no bairro Almir Gabriel e se depararam com um terceiro suspeito. O homem teria conseguido fugir ao pular quintais e se esconder em uma área de mata. Os policiais continuam as buscas pelo homem.

Segundo o que foi relatado inicialmente por pessoas da localidade, os suspeitos seriam de alta periculosidade no município e estariam planejando assaltos na área. Além disso, eles também já seriam apontados como autores de vários outros roubos pelos estabelecimentos comerciais da região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar e aguarda retorno.