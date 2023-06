Integrante do Super Pop morre esfaqueado durante festa de aparelhagem no Maranhão

Um integrante da aparelhagem Super Pop foi morto a golpes de faca na última quarta-feira, 28, na cidade de Apicum-Açu, no Maranhão. Evandro Lopes Filho da Silva, conhecido como "Primo Pop", tinha 32 anos e foi alvo do esfaqueamento após suposta confusão durante a festa de aparelhagem que acontecia na Praça Três Poderes.

Segundo um site local, o blog do Neto Weba, teria acontecido algum tiop de desentendimento entre vitima e o suspeito. Em seguida o agressor teria ido até sua residência buscar uma faca e desferido um golpe na altura do tórax de Evandro. A vítima chegou a ser socorrida por uma guarnição policial, sendo levada ao Hospital Municipal e logo transferida para a Santa Casa de Cururupu, mas não resistiu aos ferimentos, e foi a óbito.

Segundo nota oficial da Polícia Civil do Maranhão, Evandro foi vítima de homicídio qualificado. O suspeito já foi identificado e se encontra na condição de foragido da Justiça. "O caso está sendo investigado pela polícia no intuito de identificar as circunstâncias do crime", diz a corporação, em nota.

Nas redes sociais do Super Pop, uma nota de pesar foi publicada lamentando a morte de Evandro: "Neste momento tão difícil de dor, a Família Pop presta sua solidariedade, rogando a Deus para que conforte seus corações. (...) Primo Pop, você sempre fará parte da nossa história".

Página do Super Pop no Facebook publicou nota de pesar pela morte do integrante. (Reprodução @SuperPopFestas)