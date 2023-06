Capotagem deixa caminhonete destruída e dois motociclistas gravemente feridos em Tucuruí

Um acidente envolvendo uma caminhonete S10 e duas motocicletas deixou, nesta quarta-feira (28), duas pessoas gravemente feridas, em Tucuruí, município no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cada veículo era ocupado por uma pessoa. O caso ocorreu na rodovia BR-422, na altura do quilômetro 75. Não houve mortes.

A S10 capotou na via e assustou quem passava pelo local. Uma imagem do local do acidente mostra a parte frontal da caminhonete bastante destruída. Os pilotos das duas motos ficaram gravemente feridos. Entretanto, o estado de saúde deles atualizado não foi informado pelas autoridades.

De acordo com a polícia, o condutor da caminhonete, que saiu ileso, alegou que o impacto entre os automóveis foi resultado, supostamente, da falta de visibilidade no local, possivelmente ocasionada pela poeira que sobe da rodovia que não é pavimentada. Ele alegou aos agentes da PRF que não teria visto um dos motociclistas, o que teria causado tudo. No entanto, a causa do acidente está sendo investigada.