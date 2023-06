PC investiga morte de caseiro que flagrou homem mantendo relação sexual com égua em Rondon do Pará

A Polícia Civil investiga a morte do trabalhador rural Fábio Santos Castro, de 25 anos, em Rondon do Pará, no sudeste do Pará. Ele foi assassinado a tiros na última segunda-feira (26) em uma fazenda que fica próxima a estrada que dá acesso à Vicinal Jacu. O suspeito de cometer o crime, conhecido pelo apelido de “Chapolin”, teria sido flagrado pela vítima tendo relações sexuais com uma égua no mesmo local onde o crime ocorreu. As informações são do Correio de Carajás.

Na noite do último domingo (25), ao ver a cena de “Chapolin” com o animal, Fábio tirou uma foto do momento em que a relação sexual era feita e pediu para que ele se retirasse da propriedade. Na manhã seguinte, o suspeito retornou à fazenda para tomar satisfação quando apenas a vítima estava no local. Os dois discutiram. Na confusão, “Chapolin”, supostamente, sacou uma arma e efetuou tiros na direção de Fábio, que foi atingido na perna esquerda por um projétil. O suspeito fugiu do local.

O dono da fazenda vizinha, Mário Edson, socorreu a vítima ao Hospital Municipal de Rondon do Pará. Mas, por conta da gravidade dos ferimentos, Fábio foi transferido ao Hospital Regional do Sul e Sudeste do estado, em Marabá, local onde realizou cirurgia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de segunda-feira (26).

Seu corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia e posteriormente foi liberado à família para velório e sepultamento. A Polícia Civil montou um inquérito policial para elucidar o caso e prender o principal suspeito. A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações à PC sobre o caso e aguarda retorno.