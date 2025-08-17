Integrante do Comando Vermelho, 'Biruta' é preso por suspeita de morte de policial em Belém

A Polícia Civil prendeu Deyvid Junior Souza Brito, o “Biruta”, investigado pela morte de um policial civil e pela tentativa de homicídio contra um policial militar, em Belém. As investigações policiais apontam “Biruta" como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo posição de liderança no bairro do Guamá, em Belém, sendo responsável por coordenar atividades ilícitas como tráfico e extorsões de comerciantes e ordenar ações violentas na região.

Também foi constatado que o investigado utilizava documento de identidade falso enquanto exercia atividades criminosas e comandava ações da facção na capital paraense. Ele é investigado, na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) pela morte do investigador de polícia Ediel Bittencourt, morto no Guamá, em maio deste ano, e pela tentativa de homicídio contra o policial militar Leandro, também este ano, ambos crimes praticados por integrantes de facção criminosa.

Na sexta-feira (15), ele foi alvo de dois mandados de prisão: um condenatório por roubo e outro referente a uma tentativa de homicídio praticada contra um policial militar. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Civil do Pará, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará.

A prisão foi realizada em Fortaleza, no Ceará, em operação conjunta do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Grupo de Trabalho de Facções (GTF) e equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE), incluindo o Departamento de Inteligência (DIP), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia de Narcóticos (DENARC) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Pela tentativa de homicídio contra um policial militar, “Biruta” também é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). Segundo o delegado-geral Raimundo Benassuly, a prisão representa a força da Polícia Civil no combate ao crime organizado. “Reafirmamos o compromisso da Polícia Civil do Pará em proteger a sociedade e garantir que crimes graves contra agentes públicos não fiquem impunes. Essa ação reforça a confiança no trabalho integrado de inteligência policial e na determinação da instituição em enfrentar as facções com firmeza”, disse.

“Essa operação conjunta reflete a importância da união de esforços entre as Polícias Civis do Pará e do Ceará, resultando na prisão de um alvo de alta relevância investigativa. A atuação integrada mostra que o trabalho dedicado das equipes é fundamental para conter o avanço das facções e fortalecer a proteção da sociedade e dos nossos policiais”, afirmou o delegado Evandro Araújo, Diretor de Polícia Especializada (DPE).

O suspeito era considerado um dos principais alvos investigados pela prática de crimes graves contra agentes do Estado, sendo responsável direto ou partícipe em ações violentas que atentaram contra a vida de policiais militares e civis.