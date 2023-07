​Integrante de motoclube morre em colisão com carro próximo a Marabá

Um motociclista, ainda não identificado, membro do motoclube “Bodes do Asfalto”, morreu após colidir contra um carro na tarde desta sexta-feira (21), no KM 35 da BR-230, entre as cidades de Marabá e Itupiranga, no sudeste do Pará. O trágico acidente ocorreu por volta das 15h.

De acordo com informações divulgadas pelo site Debate Carajás, a colisão envolveu a motocicleta da vítima e um veículo Chevrolet Trailblazer vermelha. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.

Após a colisão, curios​os que passavam pelo local pararam para prestar socorro, mas a vítima, que não foi identificada, não resistiu aos ferimentos. A cena trágica deixou o trânsito congestionado por algumas horas, até que o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá foi acionado para remover o corpo do motociclista.

O condutor da moto ficou caído no meio da pista, sob o forte sol, durante o tempo necessário para o atendimento da ocorrência.