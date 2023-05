Influencer de Santarém, no Pará, é processado e pode ter que devolver R$ 250 mil à vítima

​Um influencer digital de Santarém, no oeste paraense, está sendo processado sob suspeita de aplicar um golpe, envolvendo a compra de um carro que causou prejuízo de R$ 250 mil a um empresário daquele município. Além do influenciador, a vítima também está processando a sogra dele, uma vez que ela teria envolvimento com o esquema criminoso.

De acordo com o empresário, o suspeito comprou um carro de luxo dele e, antes de quitar o valor de R$ 250 mil, vendeu o automóvel para sua sogra, o que a defesa do empresário entendeu como “fraude contra credores”, como consta no processo.

“O réu está sendo alvo de investigações e inquérito na polícia, trata-se de suposto investidor no mercado financeiro, que capta​​va recursos de terceiros para investir”, afirma o advogado da vítima. Ainda segundo ele, o suspeito fugiu da cidade sem dar nenhuma satisfação.

À justiça, o advogado da vítima pede que o negócio fechado entre as partes seja anulado, ou então, que seja feito o pagamento da indenização equivalente ao valor do golpe.