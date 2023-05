Alter do Chão é destaque em lista de destinos para as férias, aponta site especialista

Alter do Chão, localizado em Santarém, oeste do Pará, foi destaque na lista com 18 destinos no Brasil para aproveitar no mês de julho, publicado pelo Guia Viajar Melhor, um portal especializado em viagens, na segunda-feira (22).

VEJA MAIS

Conhecida como o "Caribe Amazônico", Alter do Chão encanta os visitantes com suas praias de areias brancas e águas cristalinas. A publicação descreve o destino como um verdadeiro paraíso, onde é possível relaxar na praia e desfrutar da tranquilidade e beleza natural. Além disso, as famílias têm a oportunidade de explorar os igarapés, realizar passeios de barco pelo majestoso Rio Tapajós e visitar a Floresta Nacional do Tapajós, proporcionando uma experiência única em contato com a natureza.

O Guia Viajar Melhor também destacou outras opções de destinos na região amazônica, como o Parque Nacional de Anavilhanas, situado em Novo Airão, no estado do Amazonas, e a cidade de Manaus, capital amazonense.