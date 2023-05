Atriz Nathalie Kelley visita Alter do Chão: "Caribe da Amazônia"

A atriz australiana Nathalie Kelley, das séries de tevê americanas "The Vampire Diaries" e "Dynasty", esteve em visita a Alter do Chão, destino paradisíaco de muitas celebridades, localizado no município de Santarém, no Pará, onde se hospedou na Casa da Árvore", conhecida atração do lugar, ocupado originalmente pelos indígenas Borari.

Nat, que também é ativista ambiental, defensora da causa indígena e embaixadora do NATV Awards, defendeu a demarcação da terra dos Borari e condenou o turismo predatório que causa danos à região.

Em postagem nas redes sociais, a atriz chama o lugar de "Caribe Brasileiro" e agradece em vídeo a oportunidade de visitar "Alter do Chão, terra sagrada do povo Borari" e defendeu a necessidade de "proteger as terras indígenas e permitir que os povos indígenas tenham controle sobre o turismo". "Não vejo a hora de voltar e adormecer novamente ao som da selva", completou.

Ainda no vídeo postadoem suas redes soiiais, ela denuncia o "turismo predatório" realizado na região, que tem expulsado os remanescentes Borari de suas terras: "Infelizmente, esse lugar mágico dos Borari está ameaçado por conta do turismo predatório na região e da invasão de brasileiros ricos. Os Borari estão sendo lentamente expulsos de sua terra natal, enquanto a sua cultura é erodida (destruída). Para piorar a situação, a indústria do turismo deixa para trás grande quantidade de lixo e contaminação. É por isso que a demarcação é tão importante", acrescenta.

O vídeo de Nat Kelley também exalta as experiências que teve em Alter do Chão. Ela surge vestida com a roupa típica do carimbó e conta que aprendeu a dança típica. A artista ainda aparece experimentando sorvetes e conta que conheceu diferentes sabores da região. E mostra cenas de um passeio de canoa pelo Lago Verde e da atriz alimentando macaquinhos na Casa da Árvore.