Incêndio no Parque do Utinga, em Belém, é registrado por vídeos publicados nas redes sociais

Imagens de fumaça que indicam ocorrência de incêndio no Parque Estadual do Utinga, na Avenida João Paulo II, em Belém, foram divulgadas nas redes sociais na tarde deste domingo, 3. Moradores do perímetro teriam alegado que o fogo ocorreu após uma tentativa de queima de fio de cobre.

Guarnições do Corpo de Bombeiros e do Batalhão da Polícia Ambiental foram ao local controlar o fogo, afirmou o Centro Integrado de Operações (Ciop). Ainda de acordo com o Ciop, em comunicado ao Grupo Liberal enviado por volta de 15h, o fogo foi controlado po viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros.

