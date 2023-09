Incêndio de grandes proporções atinge terreno em São Miguel do Guamá

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno, no bairro do Patauateua, em São Miguel do Guamá, município do nordeste paraense, na manhã da última quinta-feira (31). O fogo começou a se alastrar por volta das 12h30, como apontaram as primeiras informações do local. O caso foi registrado próximo a um lixão.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível observar a fumaça das chamas se espalhando rapidamente. A preocupação dos moradores da área é que o fogo atingisse as residências e uma escola da região. As imagens mostram, ainda, os momentos em que diversas crianças são retiradas para fora do colégio.

O momento foi registrado por um morador da área, que não teve identidade revelada. A suspeita é que tenha sido um incêndio criminoso. “Tocaram fogo aqui. A gente não tá aguentando. Vai chegar aqui nas casas. Estão correndo com as crianças [que estavam na escola]. Acho que os pais já tinham deixado elas quando começou o incêndio”, disse o morador.

O incêndio teria iniciado próximo de um lixão. Até o momento, não há informações de feridos Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para tentar conter as chamas, evitando que ela se alastrasse para as casas vizinhas. Não se tem maiores detalhes de quando o incêndio foi controlado e de qual a origem do fogo.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia informou que o caso ainda não foi registrado na delegacia de São Miguel do Guamá. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil detalharam que foram até o local e controlaram as chamas. Ainda de acordo com a nota dos Bombeiros, não houve vítimas.