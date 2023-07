Incêndio é registrado em terreno baldio no bairro da Condor, em Belém; havia crianças no local

Um incêndio foi registrado, na madrugada desta segunda-feira (31), em um terreno baldio da passagem Alvino, entre as passagens Moura Carvalho e Monteiro, no bairro da Condor, em Belém. Ninguém se feriu, mas, conforme relatos de moradores, algumas crianças pequenas chegaram a passar mal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está no local para controlar as chamas. Dois caminhões dos bombeiros, um com capacidade de 5 mil e o outro de 12 mil litros, estão sendo utilizados para controlar o fogo, que perdura desde das 5h.