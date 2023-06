Incêndio no Espaço Pérola do Tapajós foi provocado por ação humana, aponta Corpo de Bombeiros

O incêndio no galpão do Espaço Pérola do Tapajós, ocorrido em Santarém na tarde de 16 de maio, foi provocado por ação humana. É o que aponta laudo do Corpo de Bombeiros do Pará, em documento assinado pelo major BM Jerônimo Monteiro da Silva.

Segundo o relatório, depoimentos de duas testemunhas que se encontravam às proximidades do galpão de lona mencionam que dois homens se encontravam ao lado do local do sinistro, entre "a 1ª. e 5ª. colunas de sustentação", ateando fogo em uma pilha de pneus.

Os depoimentos das testemunhas, um homem e uma mulher, foram ouvidos em termo de declaração colhido durante as investigações. As informações são do portal o Estado Net.

Embora não tenham sido encontrados vestígios diretos de ação humana como causa do incêndio, o laudo conclui, com base no relato das testemunhas, que o fogo foi causado por ação pessoal direta. "Foram visualizadas pessoas (dois homens) ateando fogo em pneus no lado direito da edificação, confirmando a hipótese de ação pessoal, onde há sempre a intenção por parte do autor de causar incêndio, caracterizando o "incendiarismo", informa o documento.

Apesar da severidade do incêndio e da extensão dos danos não permitirem precisar o que deu origem ao foco inicial, devido ao estado de destruição dos vestígios, não restam dúvidas de que a causa provável foi fator resultante de uma ação pessoal direta, aponta ainda o relatório obtido pelo portal o Estado Net. O laudo foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga o caso.