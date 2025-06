Incêndio na Cremação: Seaster presta apoio às vítimas em Belém

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) iniciou o levantamento das necessidades imediatas às vítimas do incêndio de grandes proporções registrado na manhã desta quarta-feira (4/6), na passagem Santa Lúcia, entre a travessa Três de Maio e a passagem Albi Miranda, no bairro da Cremação, em Belém. Ao todo, sete casas foram atingidas, sendo que cinco tiveram perda total e outras duas foram parcialmente danificadas. Não houve feridos.

Para que as famílias afetadas recebam o pagamento de benefício eventual, a Seaster aguarda relatório socioeconômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. “O Governo do Pará segue comprometido com a população que mais precisa. E este auxílio é uma forma de assegurar que as famílias afetadas por situações emergenciais, tenham um suporte para recomeçar. A nossa atuação é estar ao lado dessas pessoas e oferecer condições adequadas para que todos superem as dificuldades", ressaltou Inocencio Gasparim, titular da Seaster.

Benefício

O Benefício Eventual é pago por um período de três meses, no valor de um salário-mínimo, e busca amparar famílias que passam por dificuldades momentâneas.

Em 2024, o Governo do Pará, por meio da Seaster, destinou mais de R$ 238.000,00 em benefícios a famílias vítimas de sinistros no Estado, destes, mais de R$ 74 mil foram destinados apenas aos beneficiários residentes na capital paraense.