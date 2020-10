VÍDEO: Incêndio em ônibus ergue grande coluna de fumaça no Centro de Belém

Uma grande cortina de fumaça negra se ergueu no fim da manhã desta segunda-feira na Assis de Vasconcelos com Oswaldo Cruz, no Centro de Belém. Moradores da vizinhança registraram a fumaça, citando um incêndio na área. Um ônibus da linha Icoaraci Ver-o-Peso, da empresa Belém-Rio, pegou fogo no local. Veja:

A redação integrada de O LIberal apurou as circunstâncias do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou apenas que foi acionado, por volta das 11h45, para verificar uma ocorrência de incêndio no bairro da Campina, em Belém. "Foi deslocada uma guarnição para a avenida Assis de Vasconcelos, que conseguiu conter as chamas que atingiam um veículo de transporte coletivo. Não houve registro de vítimas", disse a corporação.

Coletivo foi destruído (Oswaldo Forte / O Liberal)

Três coletivos incendiados em uma semana



Com o incidente desta segunda-feira, já são três os ônibus que pegaram fogo em Belém em menos de uma semana.

Um ônibus da linha Marituba-Icoaraci pegou fogo no início da manhã da terça-feira (20), na rodovia Augusto Montenegro, bairro Águas Negras, no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo os bombeiros, a provável motivação teria sido um superaquecimento no motor do veículo, que ficou totalmente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Dois dias depois outro ônibus, da linha Outeiro-São Brás, da empresa Belém-Rio, pegou fogo, na tarde da quinta-feira (22), por volta das 15h20, na avenida Almirante Barroso, no sentido Belém-Ananindeua. Veja:

A rapidez com que as chamas se alastraram levou o veículo à perda total em cerca de uma hora. Ninguém também ficou ferido. O fogo foi totalmente controlado por volta das 16h30.