Ônibus incendeia na Augusto Montenegro e fica completamente destruído

Um ônibus da linha Marituba-Icoaraci pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (20), na rodovia Augusto Montenegro, bairro Águas Negras, em Icoaraci, Região Metropolitana de Belém. Segundo os bombeiros, a provável motivação teria sido um superaquecimento no motor do veículo, que ficou totalmente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu por volta das 6h30. O motorista relatou aos bombeiros que trafegava normalmente com passageiros pela rodovia, no sentido Icoaraci, quando notou fumaça saindo da caixa de câmbio. Imediatamente, ele parou o veículo no acostamento e pediu que os passageiros saíssem, por segurança. Veja como ficou o veículo:

Ônibus ficou completamente destruído (João Paulo Jussara/ O Liberal)

"A fumaça, então, começou a se intensificar. Ele abriu o capô do motor e verificou que saía ainda mais fumaça. Foi quando ele começou a visualizar chamas e, como estava sozinho, não conseguiu conter, pois não estava com extintor de incêndio. Aí ele acionou o Corpo de Bombeiros", explicou o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Luiz Fábio.

Após a chegada dos bombeiros, o fogo foi controlado. Ainda de acordo com o capitão Luiz Fábio, o condutor relatou que provavelmente houve um superaquecimento na região do motor, que desencadeou as chamas e a fumaça. Todos os passageiros conseguiram sair do veículo em segurança, graças à rápida ação do motorista.