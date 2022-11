Incêndio em Salvaterra: prefeitura do município suspeita de ato criminoso

A Prefeitura de Salvaterra, no Marajó, suspeita que tenha sido criminoso o incêndio que ocorreu, na madrugada desta terça-feira (22), na garagem onde ficam armazenados os veículos pesados e maquinários de diversos serviços de obras e infraestrutura.

“A principal suspeita da gestão municipal é que o incêndio tenha sido criminoso, com claras intenções de frear os avanços nas obras do município, tendo em vista que durante as últimas semanas aceleramos e ampliamos serviços de obras de infraestrutura e mobilidade em várias regiões da cidade”, informou a prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa.

O município acrescentou que, tão logo tomou conhecimento do incêndio, de imediato agentes municipais foram deslocados para o local. As chamas começaram por volta de 1h30 da madrugada e foram debeladas pelos militares do 18º Grupamento Bombeiro Militar.

Um caminhão baú, uma retroescavadeira e um pá mecânica foram completamente destruídos. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.

VEJA TAMBÉM:

Prefeito classificou como "lamentável" incêndio na garagem

Ainda segundo a prefeitura, uma perícia será realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar, que contará com total apoio da Prefeitura de Salvaterra, “para que tudo seja esclarecido''. Enquanto isso, a garagem municipal segue isolada até a liberação das autoridades”.

Também nesta terça-feira, foi divulgado um vídeo do prefeito de Salvaterra, Carlos Gomes, em que ele fala de sua "tristeza e indignação". “É lamentável o que aconteceu nessa madrugada de hoje. Incêndio nas máquinas do município”, disse. “Tudo indica que foi criminoso. Tem indícios: isqueiro, gasolina e queimou o maquinário que atendia às nossas demandas, fazendo serviços de terraplanagem. E isso acho que incomoda pessoas".

O prefeito acrescentou: “Essas máquinas não são minhas são do povo salvaterrense".