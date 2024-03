Incêndio em galpão na Padre Eutíquio é combatido de cima do telhado na Campina em Belém

A celeridade do Corpo de Bombeiro e a forte chuva que caiu sobre o bairro da Campina, em Belém, impediram, na noite desta segunda-feira (25), um incêndio de grandes proporções em um galpão num prédio antigo, abarrotado de materiais de fácil combustão, como plásticos e tecidos, na travessa Pade Eutíquio, próximo à Praça da Bandeira. Os bombeiros precisaram atuar de cima do telhado para combater as chamas. Não houve feridos.

“Iria ser de grande proporção se a gente não controlasse, a gente foi acionado às 21h40 e teve de subir no segundo andar de uma loja vizinha para de lá quebrar o vidro de um balancim e, a partir desta janela de ferro, chegar no telhado do estabelecimento que pegou fogo”, explicou o capitão Paulo Henrique Matos, do Corpo de Bombeiros, à frente da ação.

Bombeiros no combate às chamas na Campina (Fotos: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O oficial bombeiro informou que atuava com uma equipe com sete viaturas e 28 homens da corporação. “Nós tivemos de atuar de cima para baixo (com as mangueiras) enquanto a outra viatura chegava por outra rua para trabalhar debaixo para cima e com isso a gente conseguiu vencer o incêndio”, afirmou o capitão Paulo Henrique.

Após quase duas horas de combate às chamas, já próximo das 23h30, o fogo estava sob controle, mas os bombeiros seguiam trabalhando no local, debaixo de uma forte chuva. “O fogo está estagnado, estamos graduando para chegar até o trabalho de rescaldo, que deve demorar mais umas três horas”, destacou o capitão Matos.

Segundo os populares, o prédio antigo não é uma loja. Ele fica localizado bem no meio do quarteirão e funciona como um galpão para outros lojistas guardarem coisas velhas.

O quarteirão é predominantemente comercial e as lojas já estavam fechadas quando o fogo começou, mas há casas residenciais, ainda que poucas, e alguns moradores correram para rua bastante assustados com as chamas e passaram o resto da noite acompanhando o trabalho dos Bombeiros.

Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) também deram apoio. “A nossa intervenção evitou que houvesse a propagação do fogo em todo o quarteirão, são lojinhas que vendem materiais extremamente combustíveis como plásticos e tecidos”, concluiu o capitão. O Corpo de Bombeiro deve emitir laudo técnico precisando as causas do incêndio em até 30 dias.