Incêndio em casa de madeira na Sacramenta teria sido causado por vela acesa, dizem moradores

Uma vela que caiu teria causado o incêndio que atingiu uma casa de madeira - e outra residência ao lado - na madrugada desta quarta-feira (17), na passagem Bandeirantes, no bairro da Sacramenta, em Belém. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Equipes da Defesa Civil estiveram no local do incêndio ainda durante a tarde, fazendo o levantamento de informações para atuar na assistência dos atingidos.

Moradores relatam susto e ação rápida

A dona de casa Dioneia Pereira é moradora do local e irmã de Luís Cláudio, de 54 anos, cuja casa foi totalmente destruída. O proprietário da residência sofreu queimaduras leves durante o incêndio, mas foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e está bem. De acordo com ela, as chamas se espalharam quando a vela teria caído e a chama propagado pela casa. “Foi tudo muito rápido. Ele colocou uma vela na madeira, pois estava sem energia. Ele adormeceu no sofá. Foi Deus na frente de tudo, porque se não fosse Deus teria acontecido o pior”, conta.

“Eu estava dormindo, meu esposo estava orando e na hora eu escutei o grito dele [do irmão], gritando: na janela ‘mana, tá pegando fogo’. Foi quando eu desci correndo. Quando eu vi, o fogo já estava muito alto, não tinha mais como apagar. Eu saí gritando aqui na rua. Não tinha ninguém passando. Do nada, começou a aparecer um pessoal com baldes de água e eu também. E assim a gente foi apagando o fogo. Foi por volta das 4h30 da madrugada", acrescenta.

VEJA MAIS

Apesar dos ferimentos de Luís Cláudio, não houve gravidade. “O fogo já estava muito coberto, já estava pegando para a casa da vizinha, já estava pegando para a parte da frente. Feriu a perna dele [do irmão], o meu esposo feriu o braço dele também. O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido, foi muito eficiente”, relata Dioneia. “Agora, é colocar Deus na frente para reconstruir. Eu moro bem em frente à casa dele que pegou fogo. Por isso, consegui ajudar. A minha pegou fogo também, um pouco. Só não atingiu mais porque jogaram água. Foi um susto grande”, completa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato. A autônoma Cilene Costa, também moradora do entorno, relatou o susto e detalhou que a vizinhança se uniu para ajudar: "A chama já estava muito alta, a gente se espantou com o grito do rapaz da residência pedindo socorro. Os nossos colegas pegaram baldes e foram jogando água", disse Cilene, explicando que tudo isso ajudou a controlar as chamas até a chegada dos Bombeiros. Ela reforça que a vela teria causado o incêndio.

Incêndio Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

Suporte e assistência às famílias

Ainda na tarde desta quarta (17), equipes da Ciclus Amazônia atuaram no rescaldo do incêndio, fazendo a retirada das cinzas e restos de madeira da casa que foi consumida pelo fogo. A Defesa Civil também realizou vistoria no local. O superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães, acompanhou a ação. “Nós recebemos a ocorrência por volta das 4h30 da manhã. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Estadual. E, prontamente, estivemos no local para fazer todo o levantamento após o incêndio”, pontua.

“Nossos engenheiros estiveram no local e puderam identificar as casas que foram incendiadas aqui, sendo duas casas com perdas totais. E todo o amparo por parte da prefeitura, do Governo do Estado está sendo prestado a essas famílias. Hoje, Belém, por determinação do prefeito Igor, tem um comitê gestor de riscos e desastres, que envolve tanto secretarias do município como do governo do estado, para que possamos otimizar esse tempo de resposta aos sinistros acontecidos na nossa cidade”, completa.

Sobre a assistência e ações realizadas, Vitor ainda detalha: “A prefeitura está prestando todo o auxílio, por meio da Secretaria de Zeladoria do município, na retirada dos escombros. A zeladoria também faz parte do nosso comitê integrado de operações. E o Governo do Estado atua a partir da entrega dos cheques ‘Sua Sasa’. E o governo já recebeu toda a documentação da família para que possa proceder com a entrega do benefício”, reforça o superintendente.

Posicionamento das autoridades

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas e atingiram apenas uma residência. “Uma pessoa sofreu queimaduras e foi atendida”, completa o comunicado da corporação. Já a Defesa Civil também detalhou que um incêndio atingiu duas casas no início da manhã desta quarta-feira (17), na passagem Bandeirantes, no bairro da Sacramenta, em Belém. “As residências foram totalmente destruídas pelas chamas”, diz a nota da Defesa Civil.

“Quatro pessoas foram afetadas pelo incêndio. Um morador teve queimaduras de primeiro grau e foi socorrido no local; ele está bem. A Defesa Civil Municipal esteve presente para prestar apoio imediato às famílias e iniciou a vistoria técnica necessária para recomendar encaminhamentos às vítimas e viabilizar o acesso a benefícios sociais. Ainda não há suspeita sobre as causas do incêndio”, completa a Defesa Civil.

Ainda segundo o órgão, paralelamente às ações de resposta em situações emergenciais, vem sendo desenvolvido pela gestão o projeto Defesa Civil nos Bairros, uma iniciativa que reforça a prevenção contra incêndios domésticos e fortalece a cultura de autoproteção da população. “O programa já realizou mais de 2.500 atendimentos em diferentes comunidades da capital, oferecendo orientações práticas, palestras e atividades educativas. O bairro da Sacramenta já está incluído no cronograma das próximas etapas do projeto, garantindo que os moradores também recebam esse trabalho preventivo”, pontua a nota.