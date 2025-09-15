Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge escola no município de Ulianópolis

Vídeos mostram as chamas consumindo parte da estrutura da instituição na madrugada desta segunda-feira (15)

O Liberal
fonte

Incêndio atinge escola no município de Ulianópolis. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio destruiu parte da estrutura da escola Professora Isabel Amazonas, no município de Ulianópolis, bairro Resende II, no sudeste do Pará. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas no local, na madrugada desta segunda-feira (15). Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) "um boletim de ocorrência foi registrado e o órgão aguarda a conclusão do laudo pericial para a apuração dos fatos.

"Apenas o vigilante estava no prédio no momento do incêndio. Os estudantes devem ser transferidos para um novo prédio", comunicou a Seduc. Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Ulianópolis apura as circunstâncias do incêndio. "Quatro salas foram atingidas pelas chamas", detalhou a PC.

Pelas redes sociais, a instituição informou sobre o cancelamento das aulas para garantir a segurança dos estudantes. “A escola Isabel Amazonas informa que não haverá aula no dia 15 de setembro, em razão do incêndio ocorrido em suas dependências. Essa decisão foi tomada com foco absoluto na segurança de nossos alunos e colaboradores. Em breve divulgaremos mais informações sobre o retorno das aulas e demais orientações”, comunicou.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver as chamas consumindo algumas salas e o telhado da escola. O fogo teria iniciado durante a madrugada quando a instituição estava vazia. Além disso, não há relatos sobre o que poderia ter dado início ao incêndio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal, e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em escola
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

RECUPERADA

Avião roubado no Pará é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

A aeronave de pequeno porte foi levada de Novo Progresso, no sudoeste paraense, e encontrada em menos de 12 horas pela Força Aérea Brasileira (FAB)

15.09.25 13h13

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

INCÊNDIO

Incêndio atinge escola no município de Ulianópolis

Vídeos mostram as chamas consumindo parte da estrutura da instituição na madrugada desta segunda-feira (15)

15.09.25 11h05

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

ACIDENTE

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

15.09.25 8h44

BUSCAS

Cabeleireiro desaparece após colisão entre rabetas no rio Moju

O acidente ocorreu na noite de sábado (13), nas proximidades da comunidade São José

15.09.25 9h25

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda