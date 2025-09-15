Incêndio atinge escola no município de Ulianópolis

Um incêndio destruiu parte da estrutura da escola Professora Isabel Amazonas, no município de Ulianópolis, bairro Resende II, no sudeste do Pará. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas no local, na madrugada desta segunda-feira (15). Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) "um boletim de ocorrência foi registrado e o órgão aguarda a conclusão do laudo pericial para a apuração dos fatos.

"Apenas o vigilante estava no prédio no momento do incêndio. Os estudantes devem ser transferidos para um novo prédio", comunicou a Seduc. Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Ulianópolis apura as circunstâncias do incêndio. "Quatro salas foram atingidas pelas chamas", detalhou a PC.

Pelas redes sociais, a instituição informou sobre o cancelamento das aulas para garantir a segurança dos estudantes. “A escola Isabel Amazonas informa que não haverá aula no dia 15 de setembro, em razão do incêndio ocorrido em suas dependências. Essa decisão foi tomada com foco absoluto na segurança de nossos alunos e colaboradores. Em breve divulgaremos mais informações sobre o retorno das aulas e demais orientações”, comunicou.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver as chamas consumindo algumas salas e o telhado da escola. O fogo teria iniciado durante a madrugada quando a instituição estava vazia. Além disso, não há relatos sobre o que poderia ter dado início ao incêndio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal, e aguarda o retorno.