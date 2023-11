Incêndio em área de mata se aproxima de Oeiras do Pará e assusta moradores

Um incêndio de grandes proporções em uma área de mata ao redor do município de Oeiras do Pará, no nordeste paraense, assusta a população. Conforme as informações iniciais, repassadas neste sábado (18) à Redação Integrada de O Liberal, as chamas teriam iniciado há cerca de uma semana. Moradores e agentes da prefeitura do município estariam tentando combater o fogo, que teria provocado uma nuvem de fumaça sobre a cidade.

As chamas, que atingem a vegetação em frente a entrada do município, já destruíram uma extensa faixa de mata preservada. Conforme a população, vários focos de incêndio teriam ocorrido nos últimos dias devido a seca que ocorre na região. Os próprios moradores estariam se mobilizando para combater o fogo ao longo da semana. No entanto, neste caso em específico, as chamas saíram de controle e se aproximam cada vez mais da cidade, que não possui quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo os relatos, a suspeita é que o incêndio teria começado devido a queima de uma área que seria usada por moradores que realizam trabalhos relacionados à agricultura, chamadas popularmente de ‘roças’. As chamas, que não foram apagadas, teriam se espalhado rapidamente e tomado as proporções atuais. As informações dão conta que a prefeitura teria mandado maquinários para a área em frente a cidade, onde foram colocadas barreiras de contenção na tentativa de controlar a situação. Além disso, pelas redes sociais, a população local também continua nas organizações para auxiliar no combate às chamas.

Área atingida pela queimada (Imagem: Ascom Prefeitura de Oeiras do Pará)

A prefeita da cidade de Oeiras do Pará, Gilma Ribeiro, esteve no local da queimada, junto com uma equipe, para verificar a situação e auxiliar os moradores na ação para conter o fogo.

“É possível ver que já queimou mais de cinco quilômetros. E esse fogo está agora se espalhando para a área de mata. Quero dizer à população que tudo o que podermos fazer para evitar que esse fogo se alastre ainda mais, vamos fazer. Estamos aqui para unir forças com todos que puderem ajudar. Essa queimada está sendo muito forte e causando muito prejuízo para a população, para os animais, para o meio-ambiente, enfim. À noite a gente percebe o impacto dessa fumaça”, disse.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à prefeitura de Oeiras do Pará e aguarda o retorno.