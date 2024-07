Incêndio é registrado em gerador de prédio residencial no bairro de Nazaré, em Belém

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se deslocou para um prédio residencial, que fica na Rua João Balbi com a travessa 14 de Março, bairro de Nazaré, em Belém, após o registro de um incêndio em um gerador de energia do local, na tarde desta terça-feira (2). Não há relatos sobre o que teria começado o sinistro. Ninguém se feriu, mas o prédio precisou ser evacuado.

Conforme o relato de testemunhas, houve várias quedas de energia no residencial nesta terça (2). O filho de Cristina Costa é morador do prédio, que ligou para ela e, no local, soube o que teria acontecido. “ O incêndio começou no gerador, na garagem de baixo. Já havia faltado luz. Não sei se foi curto. Tocou o alarme de incêndio e todos moradores conseguiram descer pela escada”, contou .

Vídeos foram compartilhados dessa ocorrência. Em um deles aparece a chegada de um caminhão do CBMPA. A João Balbi precisou ser bloqueada fechada para que os militares pudessem controlar o incêndio.

Além disso, uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foi comunicada sobre o caso para orientar os condutores que tentarem passar pelo trecho.