Barraca em Alter do Chão pega fogo na manhã deste sábado (6)

Uma barraca na praia Ilha do Amor, em Alter do Chão, Santarém, oeste do Pará, pegou fogo na manhã deste sábado (6). Segundo as informações iniciais, o fogo teria começado após um vazamento de gás em um botijão na cozinha do estabelecimento, onde ocorre a venda de comidas e bebidas. Não há informações se alguém se feriu.

Tudo ocorreu quando o estabelecimento fazia o atendimento de poucas pessoas. Testemunhas disseram que a mangueira utilizada no botijão estava fora da validade.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais do episódio. Pelas imagens é possível ver uma grande quantidade de fumaça tomando conta da região. Devido a cobertura da barraca ser construída com madeira e folhas secas de coqueiro, o fogo se alastrou muito rapidamente. Moradores e populares que estavam na área auxiliaram no combate às chamas com a utilização de baldes com água. Uma outra imagem mostra um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) em uma área próxima.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao CBMPA e a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que o caso seja apurado.

