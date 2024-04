Famílias que perderam tudo em incêndio, em Belém, pedem doações; veja como ajudar

As famílias que perderam tudo no incêndio registrado no bairro da Condor, em Belém, na segunda-feira (1º), pedem ajuda à população. Segundo a Prefeitura de Belém, as chamas atingiram oito residências nas passagens Joana D’arc e Bom Sossego.

Das oito casas atingidas, quatro tiveram perda total e as outras quatro, perdas parciais. Vinte pessoas foram diretamente vítimas do sinistro, mas nenhuma delas sofreu ferimentos. A casa da autônoma Kerolainy da Silva Rocha, de 32 anos, foi reduzida a cinzas. Não havia ninguém no imóvel - apenas o gatinho dela, que morreu queimado e só foi encontrado bem depois. Kerolainy é uma espécie de porta-voz dos moradores. E tornou público o apelo das vítimas.

Como ajudar

As doações (roupas e material de higiene, entre outros itens) podem ser feitas no seguinte endereço: avenida Bernardo Sayão, n°4175, entre a avenida José Bonifácio e a travessa Padre Eutíquio, próximo à passagem São Cristóvão.

Horário para a entrega das doações

Horário para entrega de doações: de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas. A pessoa responsável por receber as doações é a própria Kerolainy da Silva Rocha.

Como ajudar com PIX

As pessoas que queiram ajudar com dinheiro, a chave PIX é: 012.185.132-09 (CPF), em nome de Kerolainy da Silva Rocha. Para mais informações, os números são esses: (91) 98098-2973 e (91) 99906-9236

A autônoma Kerolainy da Silva Rocha divulgou o apelo dos moradores (Thiago Gomes/O Liberal)

Na mesma segunda-feira, a prefeitura informou que, após o fogo ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Belém iniciou o trabalho de vistoria dos imóveis e de cadastramento das famílias para que elas comecem a receber, de imediato, os auxílios dos órgãos municipais e estaduais de assistência social, como o apoio alimentação disponibilizado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão municipal de assistência social de Belém.

A Funpapa também disponibilizou o serviço psicossocial para atender as famílias vítimas do incêndio. Após a emissão do laudo de cada residência pela Defesa Civil de Belém, a Funpapa deve verificar se alguma das famílias atingidas pelo sinistro se enquadra para receber o auxílio-aluguel, benefício no valor de R$ 650,00 mensais oferecido pela Prefeitura de Belém. Também naquele dia o Corpo de Bombeiros informou que o laudo da perícia tem previsão de ser concluído em 30 dias.