Incêndio é registrado em área de vegetação no bairro do Tapanã, em Belém

Um incêndio foi registrado no bairro do Tapanã, em Belém, na noite de segunda-feira (21). Ninguém ficou ferido. O fogo atingiu uma área localizada na travessa Haroldo Veloso. Não se sabe o que causou o fogo. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o incêndio atingiu uma área de vegetação. E que as chamas foram controladas e não houve vítimas.

Neste fim de semana, outras duas áreas de mata também registraram incêndios em Belém. No domingo (20), no bairro do Tenoné, aproximadamente 190 moradores do residencial Teotônio Vilela sofreram com um incêndio em uma área de mata do condomínio Campo Belo. Outro incêndio foi registrado em uma mata na entrada do conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro.

Em relação a esses dois outros incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que esteve na área localizada no Tenoné na manhã de domingo e controlou as chamas. Não houve novo acionamento. No conjunto Satélite, as chamas também foram controladas e a perícia não foi solicitada.

