Incêndio atinge área de mata em Icoaraci na noite deste sábado (19/10)

Um incêndio atingiu uma área de mata na noite deste sábado (18/10), próximo a um condomínio localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Icoaraci, distrito de Belém. O Corpo de Bombeiros já está no local tentando controlar as chamas.

Carol Belmiro, de 44 anos, mora próximo de onde o incêndio aconteceu e conversou com a Redação Integrada de O Liberal por telefone. “Sentimos um cheiro o desde às 6h, mas como tem pessoas que gostam de queimar lixo, ninguém deu por conta. Quando anoiteceu vimos que as chamas aumentaram. O fogo começou em uma casa abandonada e passou para a área de mata, que fica próxima da residência”, disse ela.

“Faz seis anos que moro na região e nunca tinha visto algo parecido. Só no condomínio onde resido foram 65 ligações para o Corpo de Bombeiros (CBM)”, acrescentou Belmiro. Até às 21h20, o CBM ainda tentava combater o incêndio.

Carol gravou um vídeo onde mostra a dimensão das chamas. “Muito fogo, lá para trás mais ainda. Só um carro do bombeiro até agora e muito fogo. Está intenso, no condomínio inteiro”, diz ela.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.