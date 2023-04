Incêndio destrói imóvel na Padre Eutíquio na tarde desta segunda-feira (17); vídeo

Um incêndio destruiu um imóvel localizado na travessa Padre Eutíquio, bairro da Condor, em Belém, na tarde desta segunda-feira (17). Imagens que circulam em grupos de trocas de mensagens mostram as chamas tomando conta do andar de cima de um estabelecimento comercial.

Ainda não há informações sobre feridos, nem sobre o que pode ter provocado o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e tentam controlar o sinistro. Somente a perícia poderá apontar a causa exata do ocorrido. A reportagem de O Liberal apura mais informações para atualizar o caso. Acompanhe.